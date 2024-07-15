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Равноправие мужчин и женщин в Казахстане: в правительстве поделились планами

Опубликовано:

Рукопожатие мужчины и женщины
Рукопожатие мужчины и женщины. Иллюстративное фото: Freepik

План действий правительства по продвижению равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы разработан в Казахстане. Проект опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства "Об утверждении Плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы".

Документ включает в себя свыше 50 мероприятий по разным направлениям, в том числе в области образования, здравоохранения, соцзащиты, а также в брачно-семейных отношениях и воспитании детей.

Среди мероприятий есть, к примеру, проведение гендерного анализа по обеспечению равных условий доступа мужчин и женщин к переподготовке и повышению квалификации на государственной службе; формирование у педагогов, преподавателей всех уровней образования культуры гендерного равенства; повышение квалификации медицинского персонала по оказанию услуг с учетом гендерных особенностей; обучение сотрудников местных исполнительных органов по вопросам безопасной миграции с учетом защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств.

"Проект плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы разработан в целях реализации Плана действий в области прав человека и верховенства закона, утвержденного указом президента от 8 декабря 2023 года.

Принятие проекта плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы направлено на реализацию Закона Республики Казахстан "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин", - отмечается в пояснительной записке документа.

Что касается затрат на реализацию, то они, согласно проекту документа, будут осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством страны.

"При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно, при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, в установленном законодательном порядке. Кроме того, не требуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета", - отмечается в пояснительной записке.

Проект плана вынесен на публичное обсуждение до 29 июля.

Напомним, в феврале этого года, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва высказался о работе женщин в структуре государственного аппарата.

"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно.

Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых – женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", – отметил тогда президент.

По данным Бюро нацстатистики на начало апреля этого года в Казахстане численность населения составляла 20 095 963 человека, из них 9 815 465 человек - мужчины, а 10 280 498 человек - женщины.

При этом, ранее сообщалось, что зарплаты мужчин в Казахстане на 27% выше, чем у женщин. Работники в возрасте до 24 лет зарабатывают на 37% меньше, чем в 35-44 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134317-planami-po-prodvizheniyu-v-kazahstane-gendernogo-ravenstva-podelilos-pravitelstvo/

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