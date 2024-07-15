Улицу, ведущую к оживленному проспекту, расширят в Астане

Улицу Бухар Жырау в Астане планируется расширить на подходе к проспекту Кабанбай батыра. Этот участок перекроют на месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по расширению проезжей части по улице Бухар Жырау на подходе к проспекту Кабанбай батыра.

В связи с этим с 15 июля по 15 августа вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом сам проспект Кабанбай батыра будет открыт, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим к Бухар Жырау улицам", - отмечается в сообщении акимата в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ на сутки полностью перекроют участок по переулку Келешек от проспекта Н. Тлендиева до улицы Жанаконыс.

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