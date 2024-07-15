Борьба с "черным рынком" воды в Казахстане: создан новый комитет

В Казахстане собираются усилить борьбу с "черным рынком" воды. Для этого в Министерстве водных ресурсов и ирригации создали новый комитет, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Новое ведомство - Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов - создали при Министерстве водных ресурсов и ирригации. Его основная задача - усиление борьбы с "черным рынком" воды.

Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны, сообщается в Telegram-канале министерства.

"Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с "черным рынком" воды", - сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в январе этого года Нуржигитов объяснял, что такое "черный рынок" воды, с которым борются в Казахстане.

"Черный рынок - это когда, допустим, за поливную и за питьевую воду мы все платим, но есть водопользователи, которые не платят. Они используют воду и не платят. Мы должны сделать так, чтобы они платили. Если они не будут платить, будут штрафные санкции - в разы больше, чем тариф на воду", - говорил он.

О фактах воровства воды ранее говорила экс-министр Минэкологии Зульфия Сулейменова. Также об этом упоминал и президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании народу в 2023 году.

А в феврале этого года глава государства раскритиковал работу Минводных ресурсов. По его словам, созданное специально ведомство пока ожидаемых результатов не приносит.