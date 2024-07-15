Парень и девушка застряли на горе в Павлодарской области (фото)

Спасатели Баянаула помогли молодым людям спуститься с горы - парень и девушка застряли на ней, когда стемнело, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Павлодарской области парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься.

На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю.

Спасатели отметил, что за полтора часами до этого, они помогли спуститься 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.

Подчеркивается, что все спасенные в медицинской помощи не нуждались.