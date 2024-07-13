Продавали дороже, чем на ценнике: полтора миллиона тенге заплатит супермаркет в Таразе

В Таразе после жалобы жительницы города на крупную сумму оштрафовали супермаркет, где цена товара на ярлыке не соответствовала цене на кассе, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, специализированным судом по административным правонарушениям Тараза рассмотрены два административных дела по факту нарушения законодательства РК о регулировании торговой деятельности (ч.5 ст.193 КоАП) в отношении супермаркета.

"В мае 2024 года департаментом торговли и защиты прав потребителей по жалобе жительницы Тараза было выявлено, что в одной из торговых точек сети супермаркетов продавали товары по стоимости, превышающей цену на ярлыке.

В суде представитель ТОО, признав вину, пояснил, что данный факт произошел по вине персонала, поскольку сотрудники не успели поменять ценники. В связи с небольшой разницей цен просил прекратить производство по делу", - рассказали в Жамбылском областном суде.

Здесь отметили, что согласно ст.24 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта, а также обеспечить условия хранения товара. А потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен.

В суде указали, что супермаркет в течение года уже привлекался к ответственности за данное правонарушение.

Санкцией ч.5 ст.193 КоАП за совершенное правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере 200 МРП (738 тыс. тенге).

"Постановлениями суда ТОО признано виновным по ч.5 ст.193 КоАП и на него наложен административный штраф в размере 738 тыс. тенге по каждому делу (около 1,5 млн тенге - прим. ред.). Судебные акты вступили в законную силу", - пояснили в суде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если товар на кассе оказался дороже, чем указано на ценнике.

Так, увидев, что цена на кассе отличается от ценника, покупателю нужно вернуться в торговый зал магазина и зафиксировать ценник на нужный товар (сделать фотографии). Далее необходимо пригласить администратора магазина и сообщить ему о факте нарушения прав потребителя.

По закону продавец обязан продать товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта.

Иногда продавцы могут не согласиться и сослаться на то, что ценник старый, и его просто не успели заменить. Однако покупатель вправе требовать продажи товара по той стоимости, что указана на ценнике, а не соглашаться на вновь выставленную цену.

При отказе администрации торговой точки осуществить возврат разницы покупатель может написать претензию в адрес руководства магазина. Если и это не подействует, то нужно подать заявление в госорган в сфере защиты прав потребителей.