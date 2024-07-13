4-летний мальчик один прошел 6 км по берегу Балхаша

4-летний мальчик один прошел 6 километров по берегу Балхаша. Ребенок самостоятельно покинул территорию зоны отдыха и потерялся, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Сарканском районе области Жетісу на озере Балхаш оставшийся без присмотра взрослых мальчик 2020 года рождения самостоятельно покинул зону отдыха и потерялся.

"В ходе поисковой операции ребенка обнаружили на берегу озера в 6 км от зоны отдыха. Спасатели передали его матери. В медицинской помощи он не нуждался", - рассказали в МЧС.

Спасатели попросили соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, ранее в Туркестанской области стражи порядка ранним утром обнаружили двух пропавших маленьких детей. Они спали на скамейке на улице. Как выяснилось, дети вышли во двор поиграть, но не вернулись, когда стемнело. Родственники несколько часов искали мальчиков, но не смогли их найти, поэтому обратились в полицию.

А в Алматы полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток. Его обнаружили в микрорайоне Нуркент возле спорткомплекса "Алматы Арена".