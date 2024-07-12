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"Сколько труда было вложено": полчища саранчи атакуют поля Костанайской области (видео)

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Саранча в Костанайской области
Саранча в Костанайской области. Фото: astanatv.kz

Аграрий из Костанайской области разместил в соцсетях видео с полчищами саранчи на полях. Ситуацию прокомментировали в МСХ, передает телеканал "Астана".

Как сообщается на сайте телеканала, нашествие саранчи запечатлел на видео аграрий из Амангельдинского района Бексултан Сандибеков.

"Это взрослые особи, готовые к миграции. Насекомые могут перемещаться на большие расстояния, уничтожая посевы и нанося значительный вред сельскому хозяйству", - подписал он свое видео.

"Конечно, у нас очень крутая команда съемочная, но такого вида монтаж мы никак не сможем сделать. Большая команда работала над тем, чтобы вырастить этот хлеб. Сколько сил, труда было вложено", - прокомментировал аграрий снятые им кадры.

В региональной территориальной инспекции АПК журналистам телеканала заявили, что накануне в хозяйстве зафиксировали лет итальянского пруса. И его очаги уже ликвидированы.

В целом по области запланированы защитные мероприятия на 775 тысяч гектаров посевов. Уже обработано 94 % из них.

"Сейчас находимся на полях ТОО "Нурлы жол". Вчера методическим центром были выявлены очаги распространения итальянского пруса. Как препарат действует 10-15 дней, повреждений как таковых нет. Все чисто", - сообщил изданию руководитель Амангельдинской районной территориальной инспекции комитета МСХ РК Жандос Саттаров.

Напомним, ранее в Костанайской области жители южных районов уже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.

Вместе с тем, в области Абай саранча тоже буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасаются, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляют, что ситуация под контролем. Для химобработки задействованы 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

Также и в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, и в Туркестанской области фермеры жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133345-skolko-truda-bylo-vlozheno-polchishcha-saranchi-atakuyut-polya-kostanayskoy-oblasti-video/

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