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Иностранцев оштрафовали из-за книг в Казахстане

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Аэропорт Атырау
Аэропорт Атырау. Фото: iaa-jsc.kz

В Туркестане полицейские задержали двоих иностранцев с книгами религиозного содержания. Аналогичное происшествие произошло и в аэропорту Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, в Туркестане по прилете авиарейса "Абу-Даби – Туркестан" транспортными полицейскими были установлены и задержаны двое граждан Республики Таджикистан.

В ходе проверки у задержанных обнаружены и изъяты по 6 экземпляров книг религиозного содержания.

Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана в отношении правонарушителей составлен административный протокол за нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях и материал направлен в суд.

Постановлением суда иностранцы привлечены к административной ответственности и им наложен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) каждому, сообщает пресс-служба.

Аналогичное правонарушение выявлено и сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Атырау. 45-летний пассажир авиарейса «Стамбул – Атырау» также постановлением суда оштрафован на 50 МРП. Мужчина незаконно ввез религиозные книги в количестве 39 штук.

Ведомство напоминает, что согласно закону РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования в одном экземпляре каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.

Напомним, в феврале этого года у 19-летней гражданки Кыргызстана, которая ехала на поезде в Россию, полицейские также обнаружили религиозную литературу. Религиоведческая экспертиза показала, что изъятая литература запрещена на территории Республики Казахстан. Решением суда иностранку привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге).

Ранее сообщалось, какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконное распространение религиозной литературы или иных материалов религиозного содержания. То же самое касается и нелегального ввоза в страну, изготовления или издания подобной литературы. Как отмечалось, чтобы заниматься деятельностью по распространению или изданию религиозной литературы, необходимо иметь официальное разрешение.

Административный кодекс предусматривает штраф для физических лиц в размере 50 МРП за незаконный ввоз, издание или распространение религиозной литературы. Юридические лица могут получить штраф в размере до 200 МРП за нелегальное распространение религиозной литературы. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на три месяца.

Так, в Алматы был оштрафован продавец религиозной литературы. Правоохранители выяснили, что реализация осуществлялась в одном из магазинов южной столицы. Его владелец получил штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). Также деятельность была приостановлена на три месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133294-inostrancev-oshtrafovali-iz-za-knig-v-kazahstane/

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