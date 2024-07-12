Проезд по улице Саптаева перекроют в Алматы

В Алматы проезд на одном из оживленных участков улицы Сатпаева закроют почти на сутки для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"С 22:00 13 июля до 16:00 14 июля движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто в обе стороны по улице Сатпаева от проспекта Сейфуллина до улицы Масанчи", – говорится в сообщении.

При этом от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова движение будет ограничено в восточном направлении. В западном направлении на этом участке уже можно будет проехать.

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Схема перекрытия движения. Фото: акимат Алматы

Где в Алматы ограничено движение?

Кроме того, напомним, что на некоторых улицах в Алматы сохраняются ограничения на некоторых участках дороги из-за проведения ремонтных работ.

Так, с 5 июля по 15 сентября 2024 года закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября – от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

С 1 июля по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

А с 29 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова – от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

При этом с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

А с 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова