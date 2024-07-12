Что делать при виде наркозакладчика, показала прокуратура Астаны (видео)
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Жителей Казахстана посоветовали придерживаться пяти правил на случай встречи с закладчиком наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.
В прокуратуре Астаны разработали памятку о необходимых действиях при виде закладчика наркотиков.
"Памятка разработана в целях повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков.
Активное содействие общества по противодействию незаконному обороту наркотиков в значительной степени усилит работу компетентных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений", - сообщили прокуроры.
Прокуратура записала видеоинструкцию с советами.
Памятка при виде закладчика
- ни в коем случае нельзя вступать в контакт, нельзя говорить с ним;
- незаметно сделайте фото или видео;
- никаких самостоятельных расследований;
- обязательно позвонить в правоохранительные органы;
- сотрудничайте с полицией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133204-chto-delat-pri-vide-narkozakladchika-pokazala-prokuratura-astany-video/