Что делать при виде наркозакладчика, показала прокуратура Астаны (видео)

Жителей Казахстана посоветовали придерживаться пяти правил на случай встречи с закладчиком наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

В прокуратуре Астаны разработали памятку о необходимых действиях при виде закладчика наркотиков.

"Памятка разработана в целях повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков.

Активное содействие общества по противодействию незаконному обороту наркотиков в значительной степени усилит работу компетентных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений", - сообщили прокуроры.

Прокуратура записала видеоинструкцию с советами.

Памятка при виде закладчика

ни в коем случае нельзя вступать в контакт, нельзя говорить с ним; незаметно сделайте фото или видео; никаких самостоятельных расследований; обязательно позвонить в правоохранительные органы; сотрудничайте с полицией.