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Что делать при виде наркозакладчика, показала прокуратура Астаны (видео)

Опубликовано:

Закладчик фасует наркотики
Закладчик фасует наркотики. Иллюстративное фото: Dmitrii Balabanov / Getty Images

Жителей Казахстана посоветовали придерживаться пяти правил на случай встречи с закладчиком наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

В прокуратуре Астаны разработали памятку о необходимых действиях при виде закладчика наркотиков.

"Памятка разработана в целях повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков.

Активное содействие общества по противодействию незаконному обороту наркотиков в значительной степени усилит работу компетентных органов по выявлению и пресечению подобных преступлений", - сообщили прокуроры.

Прокуратура записала видеоинструкцию с советами.

Памятка при виде закладчика

  1. ни в коем случае нельзя вступать в контакт, нельзя говорить с ним;
  2. незаметно сделайте фото или видео;
  3. никаких самостоятельных расследований;
  4. обязательно позвонить в правоохранительные органы;
  5. сотрудничайте с полицией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133204-chto-delat-pri-vide-narkozakladchika-pokazala-prokuratura-astany-video/

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