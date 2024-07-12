Инвалида незаконно штрафовали за неуплату парковки: В "Алматы паркинг" опровергли информацию
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В "Алматы паркинг" опровергли информацию об инвалиде, которого, как сообщалось ранее, несколько раз штрафовали за неуплату парковки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В "Алматы паркинг" отреагировали на ранее опубликованную информацию, что предприятие незаконно выставило штраф инвалиду.
В коммунальном предприятии подчеркнули, что информация, опубликованная на сайте Уполномоченного по правам человека РК, а затем в ряде СМИ, не соответствует действительности.
"11 июня текущего года к нам обратился представитель Уполномоченного по правам человека с просьбой пойти на встречу вдовцу и отцу троих несовершеннолетних детей, который не оплачивал парковку. Данный гражданин не является инвалидом и не относится к льготной категории граждан, однако после переговоров с представителем омбудсмена и заявителем, было найдено решение, удовлетворившее все стороны", - отметил заместитель директора коммунального госпредприятия "Алматы паркинг" Талант Тайнов.
Он добавил, что с сайта Уполномоченного по правам человека в РК публикация касательно данного вопроса удалена.
Сегодня утром сообщалось, что видеобот платной парковки 8 раз штрафовал алматинца с инвалидностью за "нарушение". С вопросом пришлось разбираться уполномоченному по правам человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133186-invalida-nezakonno-shtrafovali-za-neuplatu-parkovki-v-almaty-parking-oprovergli-informaciyu/