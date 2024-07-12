"Удивлен, что ребенок еще жив": казахстанцу напомнили о сыне и не выпустили из страны

Должник 15 лет не выплачивал алименты сыну, имеющему онкологическое заболевание. Ему запретили покидать Казахстан, чтобы вернуться в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в суде рассмотрели апелляционную жалобу мужчины на решение суда по его иску к частному судоисполнителю о признании незаконным и отмене постановления о возбуждении исполнительного производства от 2017 года.

"Еще в 2008 году вынесен судебный приказ о взыскании с истца в пользу матери алиментов на содержание их совместного несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения. Однако истец без уважительных причин умышленно уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка, который страдает от онкологического заболевания и является инвалидом с детства", - установил суд.

В 2009 году было возбуждено исполнительное производство. Мужчина был предупрежден об административной ответственности за уклонение от явки к судоисполнителю и неисполнение постановлений судов.

"Взыскатель осталась с двумя несовершеннолетними детьми, не могла работать, так как младшему сыну-инвалиду требовался постоянный уход. Для ребенка объявлялся сбор денежных средств.

Отец ему материально не помогал и, будучи должником по исполнительному производству, он выехал за пределы Казахстана", - отметили в суде.

В 2024 году мужчина, приехав в Казахстан в гости к сестре, не смог выехать из страны из-за возбужденного в отношении него исполнительского производства.

СМАС, рассмотрев дело, указал на то, что он, будучи должником по исполнительному производству, не известил судоисполнителя о смене места жительства и оплате алиментов.

"На вопрос о причинах неуплаты алиментов истец пояснил, что был удивлен тем, что ребенок еще жив. Данное обстоятельство было учтено судом", - говорится в сообщении суда.

Также суд принял во внимание, что истец, находясь на территории Российской Федерации, не имел постоянной регистрации, а также не смог назвать место постоянной работы.

В настоящее время мужчина трудоустроился в Костанайском районе, с его зарплаты удерживают алименты принудительно.

В итоге суд отказал казахстанцу в удовлетворении иска.

Ранее жителя Карагандинской области подвергли административному аресту за долг более 5 млн тенге по алиментам. При этом должник имеет постоянный доход.

А в Западно-Казахстанской области суд установил, что алименты внуку будет выплачивать его бабушка, у которой есть пенсия и крестьянское хозяйство. Такое решение было принято, потому что отец ребенка уклоняется от ответственности. У мужчины уже набежал долг по алиментам на 5 млн тенге.

В Алматинской области фермер, имея значительный доход, длительное время платил минимальные алименты. Его долг перед детьми пересчитали. Должник обязался выплатить бывшей супруге 3 млн тенге и ежемесячно оплачивать алименты по 300 тыс. тенге.