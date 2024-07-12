Пропавшего жителя Кокшетау ищут уже два года
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В Кокшетау на протяжении почти двух лет ведутся поиски без вести пропавшего пожилого мужчины. Он ушел из дома в сентябре 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию об исчезновении мужчины сообщил его сын. По словам родных, Тлектес Кожаков 17 сентября 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
В течение дня родственники вели самостоятельные поиски, так как пенсионер и раньше уходил из дома, однако 18 сентября уже обратились за помощью в полицию.
Для установления местонахождения без вести пропавшего полицейскими были созданы специальные поисковые группы, привлечены сотрудники ДЧС.
Ориентировку с приметами мужчины помог распространить волонтерский центр "Лидер KZ". Волонтеры наравне с полицией участвовали в поисковых мероприятиях.
Стражи порядка провели оперативные мероприятия, отработали объекты, изучили записи камер видеонаблюдения.
Кроме Кокшетау, поиски проводились и в близлежащих населенных пунктах. Проверялись водоемы, овраги, территории вдоль железных дорог, лесные и степные массивы.
Однако на сегодняшний день местонахождение Тлектеса Кожакова не установлено.
"Полицейские убедительно просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, незамедлительно сообщать в территориальное подразделение полиции по месту жительства или по телефону 102", - обратились к гражданам в ДП Акмолинской области.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133057-propavshego-zhitelya-kokshetau-ishchut-uzhe-dva-goda/