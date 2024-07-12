Пропавшего жителя Кокшетау ищут уже два года

В Кокшетау на протяжении почти двух лет ведутся поиски без вести пропавшего пожилого мужчины. Он ушел из дома в сентябре 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию об исчезновении мужчины сообщил его сын. По словам родных, Тлектес Кожаков 17 сентября 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

В течение дня родственники вели самостоятельные поиски, так как пенсионер и раньше уходил из дома, однако 18 сентября уже обратились за помощью в полицию.

Для установления местонахождения без вести пропавшего полицейскими были созданы специальные поисковые группы, привлечены сотрудники ДЧС.

Ориентировку с приметами мужчины помог распространить волонтерский центр "Лидер KZ". Волонтеры наравне с полицией участвовали в поисковых мероприятиях.

Стражи порядка провели оперативные мероприятия, отработали объекты, изучили записи камер видеонаблюдения.

Кроме Кокшетау, поиски проводились и в близлежащих населенных пунктах. Проверялись водоемы, овраги, территории вдоль железных дорог, лесные и степные массивы.

Однако на сегодняшний день местонахождение Тлектеса Кожакова не установлено.

"Полицейские убедительно просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, незамедлительно сообщать в территориальное подразделение полиции по месту жительства или по телефону 102", - обратились к гражданам в ДП Акмолинской области.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.