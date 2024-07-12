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Тело неизвестного мужчины нашли на территории водохранилища в Караганде

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Водохранилище
Водохранилище. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тело неизвестного мужчины со следами гниения обнаружено на территории водохранилища в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

О жуткой находке в соцсетях написали волонтеры. Они сообщили, что тело мужчины обнаружено на Федеровском водохранилище со стороны завода. Сколько времени оно там пролежало - неизвестно. Его одежда и обувь относительно целые, а вот тело уже подверглось гнилостным изменениям.

"На Федоровском водохранилище со стороны завода КЛМЗ найдено тело неизвестного мужчины. Был одет в черную футболку с голубыми вставками на пуговицах, голубые джинсы с черным ремнем и коричневые туфли. Лиц, располагающих какой-либо информацией о данном мужчине, просьба обратиться по номерам: +7 778 872 05 13, + 7 708 352 64 60 либо 102", - написали волонтеры.

В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили информацию о жуткой находке. В ведомстве сообщили, что видимых следов насилия на теле мужчины не обнаружено.

"11 июля на территории Федоровского водохранилища обнаружено тело мужчины 50-55 лет без видимых признаков насильственной смерти. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, в апреле этого года в центре Уральска было найдено тело умершего мужчины с видимыми телесными повреждениями. По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Обстоятельства гибели мужчины стали выяснять полицейские.

Также в начале года на улице в Караганде нашли тело мужчины. По информации полиции, на нем не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Специалисты занялись установлением причины гибели человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132976-telo-neizvestnogo-muzhchiny-nashli-na-territorii-vodohranilishcha-v-karagande/

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