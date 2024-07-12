Сколько казахстанцев утонуло в этом году, рассказали в МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана раскрыли статистику смертей на воде - с начала года в водоемах утонуло 70 человек, передает сайт телеканала КТК.

Треть утонувших - 23 человека – это дети. Как отмечают спасатели, в подавляющем большинстве случаев трагедии происходят в тех местах, где купаться строго запрещено и не дежурят спасатели.

Чтобы охватить проверками как можно большее количество стихийных пляжей, МЧС устанавливает камеры слежения, закупает квадрокоптеры, внедряет роботизированные технологии мониторинга. Но, к сожалению, по-прежнему очень часто использовать специальные средства приходится уже по факту гибели людей на воде – для поиска тел утонувших.

"За последние 10 лет водные стихии унесли жизни более 2 тысяч человек, из них 701 – дети. С начала года при проведении патрулировании спасено 131, из них 35 детей", - проинформировал заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Акылбек Ахметжанов.

Источник: КТК