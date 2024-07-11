Участок одной из улиц частично перекроют в Астане

В связи с дорожными работами по улице Ж. Ташенова в Астане будет частично ограничено движение на участке от улицы А. Бараева до улицы Амман, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале Astana news, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

С 12 по 15 июля они запланированы на участке улицы Ж. Ташенова от улицы А. Бараева до улицы Амман, в связи с чем движение будет частично перекрыто.

Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города и с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, ранее также сообщалось, что с 11 по 25 июля в Астане будут перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Также с 10 до 15 июля будет частично перекрыт участок от кольца "Жулдыз" до проспекта Мангилик Ел и на полторы недели ограничат движение по одной из сторон моста Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальта.

На улице Тараса Шевченко в Астане до 14 июля будет перекрыт участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары. Еще на два дня полностью перекроют участок по улице Игилик – от улицы Жанажол до Тайбурыл.

Сообщалось ранее и о том, что на 10 дней перекроют участок оживленного проспекта Туран – от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.