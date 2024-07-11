"Массовое" увольнение врачей из кардиоцентра Алматы прокомментировали в упрздраве

Вчера в Сети появилась информация, что группа бывших сотрудников кардиоцентра Алматы заявила, что якобы новое руководство заставило уволиться. Ситуацию прокомментировали в горздраве, передает NUR.KZ.

В интервью "31 каналу" бывшие сотрудники кардиоцентра рассказали, что уволиться под давлением нового руководителя пришлось не только специалистам со стажем более 30 лет, но и медсестрам, и даже бухгалтерам.

Говорили они и о том, что якобы теперь в центр не принимают тяжелых больных - чтобы не запятнать репутацию.

"Больных не принимают, чтобы не портить свою статистику. Раньше к нам приезжал весь город, была комплексная работа", – сообщила в интервью Рая Амирсеитова.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в управление здравоохранения Алматы. В пресс-службе ведомства сообщили, что массового увольнения не было, 27 человек написали заявления по собственному желанию.

"В октябре 2023 года по коллективному обращению Центра были проведены проверки Прокуратуры, инспекции труда, УОЗ, Профсоюзного комитета - нарушений норм законодательства не выявлены.

Касательно увольнения сотрудников Городского кардиологического центра сообщаем, что 27 человек написали заявление по собственному желанию. С двумя сотрудниками договоры были расторгнуты", - уточняется в сообщении.

На сегодня по штатному расписанию в Городском кардиологическом центре трудятся 579 работников. Штатная численность укомплектована на 90%.

Назначение директора Центра осуществлялось на конкурсной основе в соответствии с требованиями приказа МЗ РК от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020, кандидатура была одобрена Наблюдательным Советом по результатам конкурса и утверждена приказом Управления.

"С приходом нового руководителя Центра Куанышбековой Р. Т., для решения имеющихся проблем были внедрены элементы бережливого производства, открыты и расширены клинические отделения, востребованные для города, оптимизированы доходы и расходы, проведены мастер классы и семинары, внедрены новые методы лечения", - информирует ведомство.

На сегодня выплата заработной платы работникам проводится в штатном режиме, с учетом всех необходимых выплат.

В течение года в Городском кардиоцентре были внедрены новые методы лечения и диагностики, которые привели к увеличению оборота специализированной койки и сокращению среднего пребывания пациентов в стационаре, увеличению пропускной способности до 10 тысяч пациентов в год, также позволило снизить общую летальность в два раза и летальность после кардиохирургических операций в три раза (по данным 2024 года).

Кроме того, улучшилась работа и младшего персонала.

Уборка помещений теперь производится с применением современного инвентаря, который позволяет выполнять клининговые работы с минимальными затратами сил и времени.

В работу пищевого отсека Центра внедрены специальные боксы, благодаря которым пациентов теперь кормят не разливая из кастрюль в тарелки, а через боксы, где пища уже разложена и сохраняет все свои свойства.

Пресс-служба горздрава напоминает, что Городской кардиоцентр мощностью на 285 коек оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь населению Алматы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ежегодно стационарную помощь получают 10 тысяч пациентов, ежедневно проводится более 40 операций, порядка 40 тысяч пациентов получают консультативно-диагностическую помощь ежегодно.

"В свою очередь подчеркиваем, что каждый сотрудник в случае несогласия с принятыми решениями руководства Центра, вправе обратиться в судебном порядке в рамках законодательства Республики Казахстан", - резюмируется в сообщении.

Напомним, несколько лет назад в ВКО медики ЦРБ массово попросили уволить своего руководителя. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения ВКО, отметив, что на место с проверкой выехал руководитель ведомства. Он должен был встретиться с коллективом больницы и по возможности решить возникшие вопросы.

В этом году рабочий конфликт произошел в ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", в результате чего представители "КазМунайГаза" сообщили об увольнении гендиректора и главного инженера предприятия. Позже в Астане суд рассмотрел иск бывшего гендиректора к ТОО "АНПЗ". Было установлено, что трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Истца восстановили в должности.