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Омбудсмен Закиева предупредила казахстанцев и опубликовала контакты мошенников

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Динара Закиева
Динара Закиева. Фото: Facebook / Dinara Zakiyeva

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предупредила казахстанцев, раскрыв контакты мошенников, которые пишут от ее имени, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост с обращением к казахстанцам появился в Instagram-аккаунте Динары Закиевой.

"Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого направляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники. Мой единственный номер WhatsApp +7 705 884 7040. Пожалуйста, игнорируйте любые сообщения, поступающие с других номеров, представляющихся от моего имени", — отмечается в посте.

В публикации детского омбудсмена также опубликован скрин с контактными данными мошенников, вероятно, действовавших от имени Закиевой.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства РК. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

В конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.

Также напомним, что вчера представители МВД обращались к казахстанцам с предупреждением о новом виде мошенничества – теперь аферисты представляются медработниками и предлагают гражданам пройти диспансеризацию.

Накануне в МВД казахстанцев предупредили о фактах мошенничества, связанных с хищением дорогостоящих автомашин и различных товаров в сфере междугородних перевозок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132490-detskiy-ombudsmen-predupredila-kazahstancev-i-opublikovala-kontakty-moshennikov/

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