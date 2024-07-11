Астанчанин пожаловался на ремонт и холод в новой квартире и вернул 33 млн тенге от застройщика

Астанчанин столкнулся с некачественным ремонтом и холодом в новой квартире и обратился в госорган, чтобы защитить свои права. Ему вернули 33 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции на официальном сайте, житель Астаны, приобретя квартиру, столкнулся с проблемами холодного помещения и некачественного ремонта.

"Обратившись в столичный Департамент торговли и защиты прав потребителей, он получил правовую помощь и консультацию по составлению досудебной претензии. В результате проделанной работы потребителю был возвращtн полный объtм денежных средств, равный 33 млн тенге", — говорится в сообщении.

За шесть месяцев этого года, по данным ведомства, специалистами Комитета по защите прав потребителей был обеспечен возврат, обмен и замена товаров и услуг на сумму более 777,1 млн тенге. Это позволило защитить права около 10 тысяч потребителей.

Осенью прошлого года сообщалось, что казахстанцы могут сталкиваться со сложностью возврата денег за некачественный товар. Однако теперь штрафы для предпринимателей могут существенно возрасти.

Мы также писали, что теперь общественность Казахстана будет шире задействована в сфере защиты прав потребителей. К этой работе будут подключаться неправительственные организации.

Что и в каких случаях подлежит обмену, а что нельзя вернуть, определено законами РК. Об этом подробнее мы писали здесь.

Важно помнить, что не все товары подлежат обмену или возврату. Так, согласно ч. 1 ст. 30 Закона РК "О защите прав потребителей", не подлежат возврату в Казахстане:

лекарства и медицинские изделия:

нательное белье;

чулочно-носочные изделия;

устройства сотовой связи;

метражный товар (ткани, ковровые изделия, кабели, линолеум, пленка);

животные и растения.