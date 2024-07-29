"Эмиль хочет жить": подростку из Караганды необходима пересадка сердца

14-летний Эмиль из Караганды - младший ребенок в семье. В 2021 году ему был поставлен диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Спасением может стать только пересадка сердца, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила хорошо, на 40-й неделе родился Эмиль ростом 59 см весом 4800 гр. Настоящий богатырь! С 2018 года сын начал жаловаться на боли в животе. Мы прошли все рекомендованные врачом обследования, но вердикт был - ребенок здоров.

В марте 2020 он впервые пожаловался на сердце, но из-за карантина мы год не могли пройти обследование. В феврале 2021 мы прошли кардиограмму, после чего кардиолог рекомендовала срочно лечь в больницу на дополнительное обследование", - говорит мама мальчика, Екатерина Сартаева.

Ребенок к тому времени постоянно спал и не мог ходить. Его экстренно доставили в больницу и сразу направили в реанимацию. По словам мамы, сердце мальчика практически не работало. Только через 22 дня его смогли санавиацией доставить в кардиоцентр Астаны. В то, что мальчик может выжить, не верил никто, ведь ему необходима была трансплантация сердца.

"Ребенок мог умереть в любой момент. Мы стали писать в клиники по всему миру: США, Германия, Корея, Турция, Россия, Израиль. Мы надеялись, что Эмиля можно вылечить, но все в один голос говорили, что только трансплантация сердца его может спасти.

Единственная клиника, в Пекине, согласилась нас принять на лечение стволовыми клетками, но из-за карантина мы потеряли много времени и они отказались нас принять. Тогда мы отправили документы в Минск, где врачи согласились принять Эмиля, донором которого может стать только взрослый", - говорит мама.

Однако "новое" сердце стоит очень дорого - за пересадку надо будет оплатить 55 млн тенге.

"Очень тяжело жить и знать, что твой ребенок может уйти в любой момент. Это страшно. Но несмотря ни на что, мы будем бороться до конца. Эмиль, как и все, очень хочет жить. Но без помощи нам не обойтись.

За время болезни к основному диагнозу добавились судороги, эпилепсия, ребенок кислородозависим. Вся наша надежда - на народ Казахстана. Цена жизни Эмиля - 55 млн тенге, из них собрано 22,8 млн тенге. Помогите спасти жизнь сына. У него есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь", - заключила Екатерина.

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