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"Можно и нужно улучшить состояние": астанчанка борется с ДЦП дочери

Опубликовано:

Ар Раян
Ар Раян. Фото: из личного архива

Девочка с необычным именем Ар Раян из Астаны уже почти 10 лет борется с ДЦП. Ее мама уверена, что помочь дочери можно, но на это нужны деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наша история началась чуть больше 10 лет назад. Дочь родилась на 35-й неделе беременности, весом 2300 грамм и ростом 47 см. Через три дня нас выписали, счастью не было предела.

Через месяц Раяна пожелтела, билирубин был 400. Нас в срочном порядке положили в больницу. Дочь получала фототерапию и уколы. Билирубин снизили и через 15 дней нас выписали с массой диагнозов", - говорит мама девочки, Анара Калиева.

В 8 месяцев Ар Раян поставили диагноз "ДЦП". Девочка проходила разные виды реабилитации: Войта, Бобат, АФК, ЛФК, аквареабилитация, иппотерапия, иглоукалывание, коллагеновые нити.

Сейчас ей 10 лет. Девочка слабо держит голову, руки и ноги у нее ограничены в движении. Она не удерживает игрушки в руках, не сидит, не ходит, ее мучают гиперкинезы (непроизвольные движения в мышцах - прим. ред.).

"ДЦП - это заболевание, которое остается с человеком на всю жизнь. Полностью вылечить ребенка нельзя, но можно и нужно улучшить его состояние. Именно реабилитация помогает максимально адаптировать человека с ДЦП к жизни. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям, кто имеет возможность помочь нам.

Раяне нужна комплексная реабилитация. Мы нашли центр "Территория успеха" в Алматы. Многие родители довольны результатам. Но стоимость реабилитации для нас неподъемна - 955 000 тенге. Я буду благодарна всем, кто протянет руку помощи моей дочери", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 8403 7691, Анара К., мама

Тел.: +7 778 148 97 79

Instagram: @sbor__ryan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2127471-mozhno-i-nuzhno-uluchshit-sostoyanie-astanchanka-boretsya-s-dcp-docheri/

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