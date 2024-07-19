"Не могу смотреть, как умирает ребенок": младенцу из Шымкента требуется пересадка печени

8-месячная Айшабиби из Шымкента в столь юном возрасте столкнулась со страшной болезнью - циррозом печени. Ей требуется пересадка, на которую у семьи нет средств, передает NUR.KZ.

"В первый месяц беременности я заболела гриппом и по назначению гинеколога начала принимать антибиотики, а также получать капли от ЦМВИ, которую обнаружили по результатам обследования. Фактически весь срок беременности прошел хорошо. Но на 36-й неделе беременности начались проблемы со здоровьем, была угроза выкидыша.

Лечение проходило стационарно: в городской больнице в отделении гинекологии. Врачи приняли решение провести кесарево сечение, так как ребенок уже доношен. Роды прошли хорошо. Однако спустя месяц дочь начала желтеть. По результатам анализов врач назначил курс лечения, однако спустя два месяца желтушность не проходила. После УЗИ и МРТ брюшной полости поставили диагноз - атрезия желчевыводящих путей", - говорит мама Молдир Шарап.

В мае этого года консилиум врачей поставил под вопрос диагноз "цирроз печени". После лечения и обследования девочке поставили диагноз "напряженный асцит, гепатосплетомегалия. Цирроз печени, портальная гипертензия и атрезия ЖВП". Айшабиби назначили лечение, которое лишь немного облегчило ее состояние.

Сейчас девочка получает медикаментозную поддерживающую терапию дома. Билирубин у нее повышен в несколько сотен раз, кожные покровы и склеры глаз желтые. Живот увеличен в размерах и вздут.

"Единственным возможным спасением жизни дочери является трансплантация печени за рубежом, так как в Казахстане такие операции детям в таком возрасте и с таким весом не проводятся. Мы обратились в турецкую клинику, которая согласилась принять Айшабиби на операцию и выставила счет в сумме 50 тыс. долларов - около 23 750 000 тенге, но мы обычная семья с невысокими доходами, у нас нет таких средств.

Я воспитываю старшего сына и малышку одна. Помощи ждать неоткуда, к сожалению. Самостоятельно нам такую сумму просто не собрать, но я не могу сидеть и смотреть, как умирает мой ребенок", - заключила мама.

Реквизиты:

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AKMARAL ORAZBAYEVA, бабушка Айшабиби

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