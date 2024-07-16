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"Хочет бегать и ходить в школу": мальчик из Алматы борется с раком крови уже третий год

Опубликовано:

Алимжан
Алимжан. Фото: из личного архива

11-летний Алимжан из Алматы страдает от рака крови. Ему может помочь пересадка костного мозга, но на нее нужны средства, которых у мамы, воспитывающей в одиночку трех детей, нет, передает NUR.KZ.

Алимжан родился 18 марта 2013 года здоровым и доношенным ребенком. Беременность мамы и роды прошли без осложнений. 

"Диагноз нам впервые был поставлен в августе 2022 года. Я доверилась казахстанским врачам, сын начал проходить лечение в Алматы в Научном центре педиатрии и детской хирургии. Результат лечения был хорошим. Там мы пролежали 7 месяцев, после чего нас выписали домой на поддерживающую химиотерапию в марте 2023 года. Ребенок чувствовал себя хорошо, пил вовремя препараты, анализы сдавали каждую неделю.

Но в марте 2024 года сын начал жаловаться на боли в груди, пропал аппетит, появилась слабость. Я почувствовала неладное и обратилась к нашему гематологу. Нас госпитализировали, взяли анализы и биопсию и сообщили страшную весть - рецидив. Это значит, что болезнь к нам вернулась", - говорит мама, Салтанат Кусаинова.

Решено было пройти лечение в Турции, где врачи дали шанс на полное выздоровление. Однако мальчику необходима пересадка костного мозга.

"Сейчас мы находимся в город Стамбул, проходим химиотерапию. Клиника нам выставила первоначальный счет на 67 200 долларов. Силами родственников, коллег и знакомых собрали средства на химиотерапию. Теперь нам выставили новый счет на пересадку костного мозга. Сумма составляет 100 000 долларов США (около 47 500 000 тенге), из которых своими силами и силами родных собрано 9 000 000 тенге.

Осталось собрать 38 500 000 тенге, но для нас эта сумма неподъемна. Я одна воспитываю детей, отец в воспитании и содержании детей не участвует. Я очень прошу вас помочь. Нам важна любая сумма. Прошу, не проходите мимо нашей беды. Дайте возможность подарить жизнь моему сыночку. Алимжан очень хочет жить, хочет бегать, как все дети, ходить в школу, играть с друзьями", - рассказала Салтанат.

Она добавила, что сын с 2022 года не ходит в школу, не видит своих друзей и имеет инвалидность второй группы.

"Это очень тяжелое испытание для матери. Тяжелее всего то, что не можешь ничем помочь ребенку, все упирается в денежные средства", - заключила мама.

Реквизиты:

Кусаинова Салтанат Базархановна

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2127447-hochet-begat-i-hodit-v-shkolu-malchik-iz-almaty-boretsya-s-rakom-krovi-uzhe-tretiy-god/

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