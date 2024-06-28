Грозы и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Казахстанцев предупредили об ухудшении погодных условий - в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

29 июня днем на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 36 градусов.

Завтра на востоке, западе Костанайской области прогнозируют сильный дождь. Ночью на севере, западе области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, днем 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу днем в Усть-Каменогорске ВКО ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

А на севере, востоке Западно-Казахстанской области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

29 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В субботу на западе, севере, в центре Мангистауской области возможна гроза. Ветер западный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области пообещали сильный дождь. На западе, севере, юге области - гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

29 июня днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Кызылординской области тоже ожидаются гроза, шквал. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

А на западе, севере, юге Акмолинской области возможны гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра днем в Астане ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Атырауской области завтра пообещали гроза, град. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

29 июня в Карагандинской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Ұлытау тоже ожидается ветер юго-западный днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.