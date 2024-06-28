Водитель высадил девочку-подростка из маршрутки в Павлодаре

Водителя оштрафовали за принудительную высадку девочку-подростка из маршрутки в Павлодаре из-за отсутствия карточки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Стражи порядка выявили ролик в одном из местных пабликов, где водитель маршрутного такси высадил девочку-подростка из-за отсутствия школьной карточки.

"Полицией проведена проверка. Водитель данного транспортного средства установлен. В отношении него возбуждено административное производство за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетней девочки, следующей без сопровождения законных представителей. Наложен административный штраф", - заявил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

В полиции подчеркнули, что 16 июня этого года вступили в силу изменения в законодательстве по защите женщин и детей, подписанные в апреле главой государства.

В ведомстве отметили, что теперь водители несут административную ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя.

Напомним в апреле текущего года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Недавно он вступил в законную силу. В МВД отмечали, что в новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом, как подчеркнули в полиции, новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.