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Популярный участок дороги в районе ADK перекроют в Алматы

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Конусы на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы почти на два дня перекроют участок улицы Брусиловского для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Как предупредили представители Управления городской мобильности, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Брусиловского, вводятся временные ограничения движения.

"С 22:00 29 июня до 10:00 1 июля движение будет перекрыто от проспекта Абая до улицы Сатпаева. Объезд закрытого участка будет обеспечен по улицам Туркебаева и Тлендиева", – говорится в сообщении.

Просим заранее планировать свой маршрут.

Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения. Фото: t.me/AlmatyJoly

Кроме того, с 1 июля по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419.

А с 29 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Байкадамова – от проспекта Гагарина до улицы Жарокова.

Также ранее сообщалось, что в связи с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1976 году, в Алматы ограничат движение по улице Ходжанова – от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова. Ограничения будут также действовать с 27 июня по 15 сентября.

В Медеуском районе Алматы до 1 июля ограничили движение по улице Хаджимукана – будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

При этом с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

С 12 июня по 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. Здесь также проводится плановая реконструкция трубопровода.

Кроме того, с 8 июня по 15 сентября закрыто движение по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысуская до улицы Тянь-Шаньская.

Еще из-за ремонта 48-летнего трубопровода в Алматы частично перекрыли движение для транспорта на участке по улице Дунаевского. Планируется, что ограничения действуют до 15 сентября.

А с 17 июня по 17 августа в Медеуском районе Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125920-eshche-odin-uchastok-dorogi-perekroyut-v-almaty/

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