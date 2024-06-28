Масштабный ремонт дорог вызвал заторы в Павлодаре

В Павлодаре ремонтные работы на дорогах привели к значительным пробкам. Автомобилистам и пешеходам следует заранее планировать свой маршрут, передает "Ирбис TV".

Как сообщает издание, на одних участках в городе восстанавливают коммуникации, а на других производят ремонт дорог. Это приносит горожанам неудобства.

На улицах Бекмаханова, Малайсары батыра и Толстого продолжается средний ремонт дорог. В это же время на улице Сатпаева от улицы Каирбаева до Естая коммунальщики реконструируют водопровод.

Самым проблемным участком в Павлодаре для автомобилистов стала улица Камзина, а точнее - ее перекрытие в промежутке от улицы Ломова до Толстого. Здесь также обновляют коммуникации. К слову, из-за этого поток машин направился на улицу Катаева.

"Есть неудобство, конечно. Зато дороги сделают. Везде же новый асфальт кладут. Это же хорошо", - поделился своим мнением павлодарец.

"Да, в Павлодаре стало очень неудобно ездить. Много перекрытых дорог. Они раскапывают, потом бросают и недоделывают. Это очень затрудняет движение, пробки", - высказался другой житель города.

В начале июня рабочий объезд Павлодара совершил аким области Асаин Байханов. В частности, он осмотрел ход ремонтных работ в городе - реконструкцию водопровода, ремонт самотечного коллектора и строительство тепловой магистрали.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре коммунальщики взялись за реконструкцию изношенного водопровода на улице Академика Сатпаева. Протяженность участка - 1000 метров. Завершить работы должны к 29 сентября.