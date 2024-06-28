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"Подкосил коллектив": слухи о неизвестном вирусе рассылают в Казнете

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Мужчина держит в руках термометр
Болезнь. Иллюстративное фото: Freepik

Фактчекеры проверили видео, которое распространяется в Казнете о том, что неизвестный вирус подкосил большую часть коллектива в Караганде, сообщает Telegram-канал Stopfake.kz.

По данным Telegram-канала, в Сети распространяется видео, на котором человек утверждает, что неизвестный вирус подкосил в Караганде большую часть его рабочего коллектива. Якобы из 15 человек переболели двое, и еще пятеро до сих пор болеют.

Автор ролика просит поделиться пользователей, перенес ли кто-нибудь из них в ближайшее время простуду или что-то подобное.

Видео прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

"В настоящее время на территории Карагандинской области вспышечная заболеваемость вирусными инфекциями не регистрируется. Департамент санэпидконтроля Карагандинской области осуществляет ежедневный мониторинг ОРВИ, COVID-19 и других инфекций, вызываемых вирусами.

Основные пути распространения вирусных инфекций - воздушно-капельный и контактно-бытовой, что обуславливает их высокую контагиозность. Циркуляция острых респираторных вирусных инфекций отмечается в течение всего года", - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщается, что в летний период заболевания могут быть связаны с потреблением холодных напитков, мороженого, длительным нахождением под кондиционерами и т.д. При ослабленном иммунитете и наличии хронических заболеваний это может вызвать вирусные заболевания (риновирусы и аденовирусы).

"Кроме того, в летнее время начинает циркулировать серозный менингит, вызываемый вирусом. Поэтому необходимо избегать купания в открытых водоемах, тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую или очищенную воду", - ответили специалисты.

Сегодня мы писали, что информацию о выплате казахстанцам 50 тысяч тенге от социального фонда назвали фейком в Минтруда.

Также мы сообщали, что мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным людям с предложением о соцвыплате.

Ранее сообщалось о двойной схеме обмана мошенников - преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125779-podkosil-kollektiv-sluhi-o-neizvestnom-viruse-rassylayut-v-kaznete/

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