Ждать ли казахстанцам подорожания продуктов, ответил глава Минторговли

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сегодня в кулуарах парламента рассказал, что будет с ценами на продукты этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, может ли ситуация с курсом тенге повлиять на цены.

"Мы работаем со странами назначения импорта - экспорта в тех валютах, в которых с ними контрактуемся, то есть если это Россия, соответственно "тенге - рубль", а если Китай, то "юань - тенге", - сказал Арман Шаккалиев.

По его словам, рост цен не прогнозируется.

"В летний период мы видим дефляционные процессы, я, кстати говоря, хочу сказать, что по итогам пяти месяцев у нас впервые дефляция 0,1% по социально-значимым продуктам питания. А они очень сильно влияют на продуктовую инфляцию. И мы видим, что сегодня, если брать цифры по продуктовой и непродуктовой инфляции и по услугам, то наименьший индекс цен мы видим именно по продуктовой группе", - добавил министр.

Стоит ли ожидать отложенного эффекта осенью, ответил Шаккалиев.

"Мы всегда говорим, что будет хороший урожай, никакого отложенного или других эффектов не будет", - пояснил он.

Напомним, 18 июня доллар резко подорожал сразу на 5 тенге в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Казахстанские эксперты пояснили ситуацию.

21 июня стоимость американской валюты опять повысилась, достигнув 464,72 тенге.

Перед этим Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.