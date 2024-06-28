Эдуард Полетаев: Если СМИ не будут реализованы как четвертая власть, то и развития в стране не будет

28 июня работники СМИ отмечают профессиональный праздник. И государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

С какими месседжами президент Казахстана обратился к журналистскому сообществу и что ждет традиционные СМИ в эру новых медиа – мы попросили поделиться мнением известного казахстанского политолога и журналиста Эдуарда Полетаева.

- Эдуард Эдуардович, по вашему мнению, какую роль отводит отечественным СМИ президент Касым-Жомарт Токаев в развитии современного Казахстана? Какие месседжи президента вы можете выделить в его речи перед журналистами?

Важен сам факт того, что глава государства уделил большое внимание встрече с журналистами и выступил с программной речью, где не только поздравил работников СМИ, но и озвучил ряд значимых общественно-политических вопросов. Например, он официально объявил, что осенью состоится референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане. Касым-Жомарт высказался об однократном семилетнем сроке для президента. Это реальная политическая инновация, которой нет на евразийском пространстве. Казахстан пошел по пути сменяемости власти, и, к примеру, в ближайшие 20 лет страной будут руководить три разных президента. В своей речи Токаев отметил, что казахстанцы живут в новой политической реальности, которая также выражается в свободе слова, плюрализме мнений, доступности к мировым каналам и ресурсам.

В этом году исполнилось пять лет, как президент Казахстана поручил учредить профессиональный праздник для журналистов. Ранее была путаница, когда отмечать день журналистики, это была «плавающая» дата в последнее воскресенье июня. Президент Токаев сам тоже журналист, он периодически публикуется не только как человек, у которого берут интервью казахстанские и мировые СМИ, он и сам пишет статьи в преддверии важных событий и зарубежных государственных визитов.

При президенте Токаеве появилось много профессиональных праздников. Это не только день журналистики, в июне 2024 года Минтруда добавило 8 профессиональных праздников, среди которых день работника сферы ЖКХ, день ветеринарного работника, день органов Антикоррупционной службы и другие. Президент хочет охватить внимание все важные социальные группы. Журналистика была одной из первых сфер деятельности, которой выделили свой профессиональный праздник.

Сейчас журналистика важна для власти, хотя бы для того, чтобы продвигать в обществе те политические инициативы главы государства, которые он считает необходимыми в реформировании политической системы. Донесение информации до общества происходит благодаря журналистам.

- Президент сказал, что отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть. Что вы думаете об этом?

Касым-Жомарт Токаев назвал журналистику четвертой властью, хотя это достаточно лирично и принято среди власть имущих, но в определенной степени СМИ действительно являются четвертой властью, которая напрямую обращается к обществу, к аудитории, своими действиями СМИ могут оказать сильное социально-психологическое влияние на коллективное мнение. Если четвертая власть не будет реализована, то и развития в стране не будет, потому что государственная система просто-напросто может не выбраться из своей ниши, потому что нельзя игнорировать общественное мнение, а это тоже одна из функций СМИ. В целом, это двусторонний процесс, это зеркало, где видно не только себя, но и то, что происходит за ним.

Глава государства это понимает и подчеркивает, что журналисты оказывают влияние на жизнь страны. В этом плане и СМИ, и государство занимаются одним делом ради одной цели – построение Справедливого Казахстана и страны равных возможностей. Он упомянул, что новый Казахстан подразумевает в том числе и свободу слова, диалог власти и общества, доступность к разному роду информации, поэтому ответственность журналистов возрастает.

Традиция присуждения работникам СМИ премий и грантов хороша, она демонстрирует значимость журналистики и подчеркивает внимание со стороны государства. Другое дело, что внимание к журналистике должно быть постоянным, она должна находиться в экономически жизнеспособных условиях в Казахстане, тогда она будет предлагать хороший, качественный продукт. Власть в своей время любила демонстрировать то, как у нас развиваются СМИ, упоминая количество средств массовой информации, сколько тысяч у нас газет, журналов и телеканалов. Но, позиционируя себя лидером в Центральной Азии, Казахстан должен уделять внимание повышению качества журналистики. Есть необходимость, чтобы наши казахстанские СМИ как можно больше цитировали, чтобы не мы, грубо говоря, перепечатывали материалы, где о Казахстане или казахстанцах что-то сказали зарубежом, а чтобы зарубежные СМИ с гораздо большим потенциалом и аудиторией печатали казахстанские новости. К примеру, Катар – небольшое государство, но имеет мощный ресурс Al Jazeera. Конечно, там вложены сознательно деньги, но тем не менее нам нужно задуматься, чтобы усиливать качество журналистики. Это необходимо делать экономическими путями, без принуждения, указательно-командные меры журналистике не помогут.

- Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что началась эра новых медиа, СМИ эффективно используют технологи искусственного интеллекта. Какие возможности и вызовы для современных отечественных медиа это создает?

Сейчас блогосферу называют «пятой властью», потому что она используют новые медиа и представлена самыми разными людьми: там могут быть представители всех трех ветвей власти, могут быть простые люди и представители самых разных профессий. Есть мнения, что традиционная журналистика доживает свои последние дни, что у нас нет качественной журналистики, но, на мой взгляд, это иллюзия в определённой степени. Хотя и общество, и СМИ, и власть испытывают воздействие блогосферы и социальных сетей, но качественную журналистику даже инициативными инфлюенсерами и блогерами не заменить. Сама журналистика есть процесс взаимопроникновения, традиционные СМИ сейчас тоже активно позиционирует себя в новых медиа. Рано или поздно произойдет «отстой пены», и обществе поймут значимость качественной журналистики, где не один человек сам себе журналист, корректор и редактор. Медиа – это все-таки команды, пусть небольшие, но которые поддерживают друг друга и делают свой продукт качественно.

Говорят, что и Big Data пробралась в журналистику, и роботы будут писать статьи, я думаю, что искусственный интеллект – это очередной помощник для СМИ. Роботы будут анализировать цифры, ИИ будет выполнять черновую журналистскую работу - это только на пользу средствам массовой информации. ИИ действует исходя из того, что уже существует в интернете, но создать что-то кардинально новое он не способен, поэтому человеческий фактор остается важным. Конечно, в эпоху интернета традиционные СМИ вроде радио и телевидения останутся нишевым продуктом, печатная пресса умирает потихонечку, но в то же время идет процесс конвергенции. При этом наблюдается парадокс, что «цифра» в интернете может исчезнуть, если, к примеру, сайт не оплатили или политические ветра изменились, в интернете все можно поменять, а печатные СМИ остаются в библиотеке. Чтобы узнать о каких-либо событиях до эпохи интернета, мы сейчас только такими средствами массовой информации и можем воспользоваться. У нас огромный пласт аналитики и информации, который был в интернете уже не находится в сети, к сожалению, в силу разного рода причин. Поэтому важно создать в Казахстане с помощью государства мощную цифровую библиотеку, чтобы она существовала на века.

Мы видим, что сайты и социальные сети тоже видоизменяются, трансформируются, теряют популярность. Например, у меня большие сомнения по поводу будущего Facebook, поскольку там есть политическая составляющая и не секрет, что там много информации, касающейся геополитической турбулентности, блокируется, много рекламы, которая раздражает людей. В русскоязычной среде были блог-платформа «Живой журнал» и «Одноклассники», они существуют сейчас, но их массовая популярность уже в прошлом. Медиасреда будет развиваться, и мы не знаем точно, какой формат приобретут СМИ лет через 20.

- Как вы считаете, почему важной миссией СМИ Токаев называет всестороннее информирование о развитии экономики?

Послание президента было посвящено экономике, в нем была поставлена знаковая цель в два раза увеличить ВВП до 450 млрд долларов. Этот вопрос должен быть проанализирован с точки зрения сложных взаимоотношений между СМИ и экономикой. С одной стороны, это экономическая логика, с другой стороны – политическая. Политическая логика заключается в том, что власть несет главную ответственность за удовлетворение потребностей казахстанцев. Для этого ей необходимы СМИ, чтобы все ее инициативы в экономической плоскости были донесены до населения, чтобы оно знало, что власть не бездельничает, а реализует те или иные проекты. С другой стороны, мало достигнуть двукратного роста ВВП, это непросто будет сделать, если темпы роста установлены на уровне 6 процентов в год, до 2029 года не так много времени. Для многих обывателей не особо интересно, какие цифры демонстрирует государство, для него главное - наполнение своего личного кармана. Взаимосвязь между ростом ВВП и ростом благополучия – это тоже задача для СМИ, и это не только пропаганда о высоких достижениях в области реализации политических и экономических инициатив, это еще и разъяснение населению преимуществ экономики развития, которую пытается поставить на рельсы Касым-Жомарт Токаев. К тому же СМИ создают и поддерживают позитивный имидж казахстанской экономики, которая поставила перед собой серьезные задачи, а привлекательный имидж может положительно воздействовать на привлечение потенциальных иностранных и местных инвесторов.

Экономическая логика вопроса заключается в том, что сама журналистика - это тоже экономическая индустрия, пусть она не приносит таких денег, как приносят нефть и газ. СМИ не должны быть развлечением, формой досуга и средством для получения информации, это также должна быть развивающаяся индустрия. Касым-Жомарт Токаев в послании поставил задачу развивать IT-технологии и креативные индустрии, я думаю, перед журналистикой тоже должны стоять такие задачи. По хорошему счету, СМИ должны быть самодостаточными и экономически состоятельными. К сожалению, у нас не много таких СМИ. Госзаказ рассматривается как источник дохода наряду с рекламой и другими формами заработка, которые существуют у СМИ.

- Новый закон «О масс-медиа», который призван усовершенствовать механизмы защиты прав и интересов журналистов. Какие главные новшества вступят в силу и как они смогут повысить информационную независимость?

Инициаторами продвижения закона часто упоминалась сентенция, что старый закон был принят еще во времена Казахской ССР. В некотором плане закон действительно устарел, даже в отношении дефиниций, потому что появились новые медиа, интернет-сайты, которые теперь согласно закону станут интернет-изданиями, информационные агентства и сетевые издания приравнены в своих правах. Что принесет новый закон? Будет меньше фейковой и деструктивной информации, потому что мониторинг масс-медиа будет осуществлять Министерство культуры и информации. На местные власти, акиматы областей и трех городов Астаны, Алматы, Шымкента возложена компетенция по контролю продукции государственных телерадиоканалов. Журналистам стало полегче, срок рассмотрения запросов сократили до 5 рабочих дней, а срок исковой давности установили в один год. Будет увеличиваться доля казахоязычного контента, для отечественных медиапроизводителей введены нормы, которые дают им больше возможностей. Например, сокращение конкуренции в части ретрансляции иностранных телерадиопрограмм вдвое. Если говорить в целом, я не сторонник того, что новый закон - это панацея от всех бед в журналистском сообществе, это скорее апгрейд, обновление до нынешних времен.

Я надеюсь, что сам факт появление нового закона о СМИ может стать стимулирующим фактором для развития СМИ. Закон имеет свойство видоизменяться, это живой организм, несмотря на то, что он новый, вполне возможно, что со временем в него будут вносить поправки, потому что мало закон принять, надо посмотреть его эффективность.

- Нынешний год для Казахстана насыщен международными событиями. Помимо ШОС Казахстан председательствует еще в пяти международных структурах. Президент Токаев на встрече с журналистами назвал это «беспрецедентным достижением в истории казахской дипломатии». Как политолог и журналист-международник, как вы оцениваете такую внешнеполитическую активность Казахстана?

Казахстан реализует свою концепцию внешней политики, используя саммиты различных международных организаций. В какой-то степени это «мягкая сила» Казахстана, которая начинает работать на внешнеполитическом треке. Было бы хорошо, чтобы казахстанская дипломатия не просто продвигала свою концепцию, но и проявляла новые инициативы, которые были бы интересны странам участникам организаций, чтобы они были, как свежий глоток воздуха. Мы видим, что мир переживает непростые времена, висит угроза третьей мировой войны, кто-то считает, что она уже идет в гибридном формате. Главное достижение Казахстана, в котором непосредственно участвовал президент Токаев, то, что мы выстроили многоуровневые, многовекторные отношения практически со всем миром, ни с кем не поругались, со всеми имеем дипломатические отношения и Казахстан рассматривают как миротворческую площадку. Например, Эрдоган с Путиным должны встретиться на предстоящем в июле саммите ШОС в Астане, на казахстанской площадке свои вопросы решали представители Азербайджана и Армении, у нас проходили раунды переговоров по сирийскому процессу. Это хорошее достижение - быть страной, которая доброжелательна к внешнему миру.