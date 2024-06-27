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Десятки ЖК останутся без холодной воды в одном из районов Алматы

Опубликовано:

Кран
Отключение воды. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

В ночь с 1 на 2 июля в Бостандыкском районе Алматы во многих микрорайонах и ЖК временно ограничат подачу холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы Су".

По информации компании, плановые профилактические работы на сетях водоснабжения проведут в южной части Бостандыкского района Алматы, с 22:00 часов 1 июля до 06:00 часов 2 июля.

"В этой связи временно будет ограничена подача холодной воды:

  • в микрорайонах Казахфильм, Нур Алатау-4;
  • ЖК "Баганашыл" 1, 2, в контуре улицы Жарокова- проспекта АльФараби - улицы Левитана - реки Большая Алматинка;
  • киностудия "Казахфильм";
  • ЖК "Mountian Park", "Mountian Drive", "Mountian", ПКСТ "ТАН" , ЖК "SunTown", "Айгерим", "Seven Stars", "Байсал" ;
  • ЖК "Наурыз", "Hayat Park", "Баракат , "Комфорт Сити", "Реал Алматы", "Аtria", "Braun", "Космо", "Комфорт";
  • с/о "Алма", - сообщили в ГКП.

Представители водоканала попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам и напомнили номер диспетчерской служба ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Ранее в "Алматы су" прокомментировали видео из Сети, которое сняли алматинцы, на нем видно воду, которая бьет из-под асфальта.

Накануне мы сообщали, что в связи с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1976 году, в Алматы ограничат движение по улице Ходжанова. Также сообщалось, что в Медеуском районе Алматы до 1 июля ограничат движение по улице Хаджимукана - будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125236-desyatki-zhk-ostanutsya-bez-holodnoy-vody-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

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