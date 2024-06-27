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Схему движения автобуса до аэропорта изменили в Астане

Опубликовано:

Автобусы
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

Астанчане будут добираться до аэропорта быстрее из-за изменения схемы движения маршрута №10, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS. Маршрут не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр".

По информации ТОО "City Transportation Systems", с 29 июня меняется схема движения маршрута № 10 в направлении аэропорта. Теперь маршрут не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр".

Сообщается, что теперь маршрут будет поворачивать с улицы Д. Кунаева на проспект Кабанбай батыра. Схема в обоих направлениях будет одинаковой.

"Изменение вносится с целью увеличения прямолинейности путем выпрямления, улучшения технических характеристик маршрута. Это способствует сокращению пути на 1 км, время круга на 3 минуты и сокращению интервала движения", -сообщили в ТОО.

Со схемой маршрута можете ознакомиться на картинке.

маршрут №10
Схема маршрута №10 в Астане: instagram.com/cts_kz

Накануне сообщалось, что в Астане введут 28-ю по счету полосу для движения автобусов. Ранее мы писали, что перевозчики Алматы попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте.

Также сообщалось, что жителям и гостям Астаны временно разрешат заезжать на автобусные полосы на некоторых улицах. Это делается для снижения транспортной нагрузки.

Мы сообщали, что в Астане из-за ремонта дорог десять автобусов временно изменили схемы маршрутов. Компания "City Transportation Systems" представила временные схемы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125113-shemu-dvizheniya-avtobusa-do-aeroporta-izmenili-v-astane/

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