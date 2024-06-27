Мангалами для шашлыка на кладбище возмутился имам в Актобе (видео)

Беседки для поминальных обедов и мангалы для шашлыка на территории кладбища в Актобе возмутили местного имама. При этом здесь похоронены исторические личности, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, старое кладбище в районе гормолзавода закрыли почти 40 лет назад, но официально его не законсервировали. При этом на кладбище продолжают хоронить людей, несмотря на его запущенное состояние.

Местный имам в соцсетях возмутился таким состоянием погоста и тем, что здесь установили беседки и мангалы для приготовления шашлыка, назвав это неуважение к усопшим. Отмечается, что на кладбище похоронены исторические личности

По информации телеканала, цыганская община превратила это кладбище в родовое, возведя здесь беседки и мангалы для поминальных обедов. В акимате при этом заверяют, что следить за порядком в этом месте должна управляющая компания, за которой закреплена территория.

"Могилы там у нас и мусульманские, и христианские есть. Сейчас мы пришли к общему мнению, что они устранят беседки, мангальные зоны. Это их традиции, у каждого народа свои традиции есть. Договорились, что будут убирать в кратчайшие сроки", - пояснил представитель управляющей компании Ануар Кожанов.

Сообщается, что на кладбище находится Братская могила. Здесь же покоится прах народного поэта Нурпеиса Байганина, казахской графини и талантливого доктора Халиды Мамановой, общественного деятеля и просветителя Бахытжана Каратаева и других легендарных личностей. На территории старинного погоста уцелели и древние могильные камни-кулпытасы с арабской графикой.

"Все это необходимо изучить и сохранить, это история нашего края. Такие захоронения являются объектами культурного наследия, которые имеют несомненную мемориальную ценность. Бахытжан Каратаев, Нурпеис Байганин – это знаменитые личности, их похоронили на этом кладбище. Поэтому строить там беседки, ставить мангалы и готовить еду возле могил – это неуважительно по отношению к погребенным", - считает заведующий кафедрой философии АРУ им. К. Жубанова Умбетхан Сарсембин.

Отмечается, что за состояние городских кладбищ отвечает Единый центр ритуальных услуг. На его балансе сейчас больше 40 погостов, часть из них на консервации.

Выигравшие тендер предприниматели должны огородить могилы, следить за чистотой и внести всех погребенных в единую электронную базу.

Напомним, ранее на нехватку мест на кладбищах пожаловались жители Алматинской области. Люди вынуждены хоронить родных в соседних селах. Но и там кладбища стремительно заполняются. Акимат Талгарского района обещал решить проблемный вопрос.

В прошлом году сообщалось, что часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

Из-за недавно построенного здания в Алматинской области также начало топить кладбище. Об этом сообщили возмущенные родственники покойных. Местные жители выразили недовольство из-за строительства коммерческого объекта рядом с кладбищем. Акимат пообещал разобраться в проблеме.

Мы также писали, что в сельском округе Жибек жолы в Алматинской области около 40 семей не могут оформить документы на дом из-за кладбища по соседству.