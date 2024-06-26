"Предусмотрена ответственность": в Генпрокуратуре обратились к казахстанским родителям

Казахстанским родителям напомнили об ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних вне дома, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет Генпрокуратуры.

Комитет по правовой статистике и и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана обратился к родителям несовершеннолетних казахстанцев.

"За нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей предусматривается административная ответственность.

По ч.1 ст. 442 КоАП влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей", — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно статистике комитета Генпрокуратуры, только за 5 месяцев к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 2 474 лица на сумму свыше 14,5 млн тенге.

Здесь же напомнили, что нарушение ч.2 ст.442 КоАП влечет предупреждение на законных представителей. За указанный период более 46 тыс. лиц предупреждены за нарушение данной нормы.

Кроме того, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания (ч.3 ст.442 КоАП) 2 001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет 7 МРП.

В региональном разрезе больше всего правонарушений указанной категории зарегистрированы в: Шымкенте – 4 425, Туркестанской – 4 122, Алматы – 4 036, Жамбылской – 3 865, Мангистауской – 3 549 областях.

Ранее с предупреждением к казахстанским родителям обратились в Минпросвещения. Обращение было связано с началом летнего периода.