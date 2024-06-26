Умер поэт Бахыт Кенжеев

В Нью-Йорке скончался известный казахстанский поэт Бахыт Кенжеев - об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. Его произведения были переведены на многие языки мира, передает NUR.KZ.

"Горькая весть пришла из Нью-Йорка: не стало выдающегося казахстанского поэта Бахыта Кенжеева. Пронзительная поэзия Бахыта Кенжеева была любима почитателями высокой словесности по обеим сторонам океана.

Небывалое мастерство, виртуозное владение словом сделали Бахыта Шукуруллаевича живым классиком мировой литературы. Произведения поэта были переведены на многие языки мира, казахский в том числе", - говорится в сообщении министра Балаевой в Facebook.

Она выразила соболезнования родным и близким поэта.

По информации на Литературном портале, Кенжеев Бахыт родился 2 августа 1950 года в Шымкенте, с трех лет жил в Москве. Отец был учителем английского языка, мать - библиотекарем. Закончил химический факультет МГУ.

Дебютировал как поэт в коллективном сборнике "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ" в 1977 году. При этом первая книга его стихов пролежала в архивах Союза писателей Казахстана 20 лет и была издана только в 1996 году в Алматы.

В 1982 году эмигрировал в Канаду, затем переехал в Нью-Йорк.

Напомним, ранее возрасте 81 года умер казахстанский общественный деятель Мурат Ауэзов - сын великого писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.