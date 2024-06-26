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Шесть тысяч деревьев в аварийном состоянии выявили в Алматы

Опубликовано:

Обрезка деревьев
Обрезка деревьев. Фото: акимат Алматы

Санитарную обрезку 6 тысяч аварийных деревьев проведут в Алматы с 26 июня по 6 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В связи со стартовавшей акцией "Алматы Жазы" в городе запланирована обрезка 6 тысяч аварийных деревьев.

"Санитарная обрезка аварийных деревьев является важной составной частью обеспечения безопасности горожан и находится на особом контроле акимата города Алматы. Несвоевременные меры по санитарной обрезке деревьев могут представлять серьезную опасность для здоровья людей и ущерба имуществу.

В связи с этим усиление работы по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке кроны больных и сухостойных деревьев снизит вероятность падения веток во время штормов, проливных дождей и ливней", – объяснили в акимате.

Во время проведения акции также предусмотрена вырубка больных и сухостойных деревьев, которые имеют опасный наклон. Взамен будут производиться компенсационные посадки в 10-кратном размере.

Обрезка деревьев
Обрезка деревьев. Фото: акимат Алматы

Мероприятие "Алматы Жазы" проходит в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", которая, как подчеркивают в акимате, реализуется по поручению главы государства и направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов.

"Данная кампания призвана сформировать у людей бережное отношение к окружающей среде, воспитать высокую гражданскую ответственность и повысить экологическую культуру среди населения", – добавили в администрации города.

Ранее мы писали про обеспокоенность алматинцев состоянием деревьев в южной столице. Некоторые жители считают, что зеленый фонд губит некая болезнь. Заместитель председателя ОО "KazEcoPatrol" Адиль Нурпеисов говорил, что никакой эпидемии нет, но ситуация с зеленым фондом Алматы действительно плачевная. По его словам, в городе немало сгнивших деревьев, пораженных вредителями или болезнями.

Напомним, в мае в Алматы дерево упало на автомобиль патрульной полиции. У авто оказалось разбито лобовое стекло и вмята крыша. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали.

Также в конце мая столетний дуб упал на дом в Алматы. Обошлось без пострадавших, потому что семья перестала использовать комнату, которая находилась ближе всего к дереву. Хозяин дома сообщил, что частные организации просили 400, 500 тыс., и даже 1,5 млн тенге за спил дерева, таких денег у него нет. В городском акимате пообещали помочь жильцам убрать рухнувшее дерево.

В середине марта также сообщалось, что из-за выпавшего снега дерево упало на припаркованные машины в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124138-shest-tysyach-derevev-v-kriticheskom-sostoyanii-vyyavili-v-almaty/

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