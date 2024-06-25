В Минтуризма приняли решение по петиции о запрете азартных игр для чиновников

В Министерстве туризма и спорта Казахстана поддержали петицию о запрете азартных игр для госслужащих и правоохранителей, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

На сайте Минтуризма опубликовано решение о рассмотрении петиции касательно запрета чиновникам участвовать в азартных играх. Сообщается, что заседания рабочей группы проводились 24 и 25 июня текущего года.

"В ходе заседания обсуждался механизм контроля участия государственных служащих и военных в азартных играх и пари. Необходимо отметить, что подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию. Против выступили только два представителя ассоциации букмекерских контор и казино.

На втором заседании 25 июня текущего года члены рабочей группы большинством голосов одобрили проект решения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что был проведен анализ более 2 тысяч комментариев к петиции. Подавляющее большинство комментаторов поддержали петицию.

Также участники рабочей группы провели анализ международного опыта и выяснили, что запрет на участие представителей власти в азартных играх является достаточно распространенным явлением. Например, в США, Португалии, Бельгии, Сингапуре

"В целом изученные международные правоприменительные практики свидетельствуют, что государственные служащие, посетившие казино, обязаны отражать это в своих отчетах и декларациях о доходах. Непредоставление отчетов влечет уголовное наказание", - добавили в Минтуризма.

Был проведен и правовой анализ. Он показал, что запрет возможен только при наличии соответствующего закона. Нормы о запрете предусмотрены в инициированном депутатами мажилиса проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

"Запрет установлен не в отношении конкретных физических лиц, а в отношении категории граждан - государственных служащих. Соответственно, у чиновника всегда остается выбор продолжить работу или уволиться и беспрепятственно играть в азартные игры", - сказано в решении рабочей группы.

В итоге, подавляющем большинством голосов членов рабочей группы принято решение о полном удовлетворении петиции.

"Такая мера вводится по двум причинам. Во-первых, участие в азартных играх представителей государственных структур отрицательно влияет на имидж власти и чревато развитием психической зависимости у лиц, принимающих важные государственные решения.

Во-вторых, участие в азартных играх делает должностное лицо уязвимым для подкупа и манипуляции. Как показывает практика, само участие в азартных играх и пари часто подталкивает государственных служащих и военных на совершение коррупционных преступлений.

На основании изложенного, министерство с учетом практически единогласной рекомендации рабочей группы поддерживает петицию и считает необходимым удовлетворить ее в полном объеме", - такое решение принято рабочей группой.

Напомним, петиция о запрете азартных игр набрала 50 тыс. подписей 11 июня. Ранее исполнительный директор РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов писал, что норму о запрете азартных игр для госслужащих хотят отменить.

Но мажилис принял поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, которые предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари казахстанцам, не достигшим 21 года, должникам с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также госслужащим и военным.

Помимо этого, поправки предусматривают запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр. Максимально ограничат и рекламу букмекерских контор и казино.

Добавим, что в ноябре прошлого года Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения.