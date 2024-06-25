Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Минтуризма приняли решение по петиции о запрете азартных игр для чиновников

Опубликовано:

Карты тасуют в руках
Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве туризма и спорта Казахстана поддержали петицию о запрете азартных игр для госслужащих и правоохранителей, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

На сайте Минтуризма опубликовано решение о рассмотрении петиции касательно запрета чиновникам участвовать в азартных играх. Сообщается, что заседания рабочей группы проводились 24 и 25 июня текущего года.

"В ходе заседания обсуждался механизм контроля участия государственных служащих и военных в азартных играх и пари. Необходимо отметить, что подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию. Против выступили только два представителя ассоциации букмекерских контор и казино.

На втором заседании 25 июня текущего года члены рабочей группы большинством голосов одобрили проект решения", - сказано в сообщении.

Сообщается, что был проведен анализ более 2 тысяч комментариев к петиции. Подавляющее большинство комментаторов поддержали петицию.

Также участники рабочей группы провели анализ международного опыта и выяснили, что запрет на участие представителей власти в азартных играх является достаточно распространенным явлением. Например, в США, Португалии, Бельгии, Сингапуре

"В целом изученные международные правоприменительные практики свидетельствуют, что государственные служащие, посетившие казино, обязаны отражать это в своих отчетах и декларациях о доходах. Непредоставление отчетов влечет уголовное наказание", - добавили в Минтуризма.

Был проведен и правовой анализ. Он показал, что запрет возможен только при наличии соответствующего закона. Нормы о запрете предусмотрены в инициированном депутатами мажилиса проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

"Запрет установлен не в отношении конкретных физических лиц, а в отношении категории граждан - государственных служащих. Соответственно, у чиновника всегда остается выбор продолжить работу или уволиться и беспрепятственно играть в азартные игры", - сказано в решении рабочей группы.

В итоге, подавляющем большинством голосов членов рабочей группы принято решение о полном удовлетворении петиции.

"Такая мера вводится по двум причинам. Во-первых, участие в азартных играх представителей государственных структур отрицательно влияет на имидж власти и чревато развитием психической зависимости у лиц, принимающих важные государственные решения.

Во-вторых, участие в азартных играх делает должностное лицо уязвимым для подкупа и манипуляции. Как показывает практика, само участие в азартных играх и пари часто подталкивает государственных служащих и военных на совершение коррупционных преступлений.

На основании изложенного, министерство с учетом практически единогласной рекомендации рабочей группы поддерживает петицию и считает необходимым удовлетворить ее в полном объеме", - такое решение принято рабочей группой.

Напомним, петиция о запрете азартных игр набрала 50 тыс. подписей 11 июня. Ранее исполнительный директор РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов писал, что норму о запрете азартных игр для госслужащих хотят отменить.

Но мажилис принял поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, которые предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари казахстанцам, не достигшим 21 года, должникам с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также госслужащим и военным.

Помимо этого, поправки предусматривают запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр. Максимально ограничат и рекламу букмекерских контор и казино.

Добавим, что в ноябре прошлого года Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123772-v-minturizma-prinyali-reshenie-po-peticii-o-zaprete-azartnyh-igr-dlya-chinovnikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie