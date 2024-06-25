"Вода идет сквозь асфальт": в "Алматы су" прокомментировали видео

Воду, которая бьет из-под асфальта, обнаружили алматинцы. Видео с необычным "фонтанчиком" жители южной сети обсуждают в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это у нас Жандосова-Саина. Вода идет сквозь асфальт", - комментирует происходящее автор видео, опубликованного в паблике Almatynews.kz.

В "Алматы су" прокомментировали происходящее корреспонденту NUR.KZ.

"На данном участке сети сети водопровода отсутствуют, проходят системы ливнеотвода. Работы по определению источника и места возможного повреждения продолжаются. Взяты пробы воды для анализа", - сообщили в "Алматы су".

Напомним, ранее на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова в Алматы прорвало трубу - очевидцы сняли произошедшее на видео.