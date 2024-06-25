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Нарушения на 58 млн тенге нашли в сфере ЖКХ Экибастуза

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Игровая площадка для детей
Детская площадка. Иллюстративное фото: Tatiana Kuklina / Getty Images

В Экибастузе выявили нарушения в работе отдела ЖКХ на общую сумму 58 млн тенге. В частности, в городе установили игровые комплексы, произведенные не в Казахстане, передает "Павлодар-онлайн".

Департамент госаудита заинтересовало, как в городе горняков используют деньги, выделенные на благоустройство дворов. Вопросы возникли к детским площадкам и наружному освещению. Аудит проводился в отношении отдела ЖКХ Экибастуза.

"По итогам аудита установлены нарушения на общую сумму 58 млн тенге", - сообщили в Департаменте госаудита по Павлодарской области.

В основном выявили процедурные нарушения, финансовых - всего на 800 тыс. тенге.

"Аудитом установлено, что фактически детские малые архитектурные формы приобретены не у отечественного товаропроизводителя. Девять детских игровых комплексов приобретены в ООО "СКИФ ПРО" Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.

Также проведенным контрольным обмером установлено невыполнение работ на сумму 189,6 тыс. тенге: по проекту в части наружного освещения улицы Беркимбаева точка подключения предусмотрена в третьем подъезде жилого дома №99, однако в ходе визуального осмотра установлено, что точка подключения проведена из дома №95 по Беркимбаева, где расположена детская площадка.

"Проведенным контрольным обмером установлено, что счетчики "Меркурий" в количестве 11 штук на сумму 610 тыс. тенге отсутствует", - отметили в департаменте.

Подрядчик нарушил и сроки выполнения работ - на 4 месяца. За несвоевременное исполнение договора начислены пени в размере 35 млн тенге.

"Объекту аудита направлено предписание об устранении нарушений и рассмотрении ответственности виновных должностных лиц. По итогам внесенного предписания установленная сумма финансовых нарушений возмещена в доход бюджета в полном объеме, привлечено к дисциплинарной ответственности должностное лицо, допустившее выявленные нарушения", - сообщили в ведомстве.

Ранее обустройство детских площадок в Жезказгане обернулось судебным разбирательством. Акимат города подал иск против подрядчика, так как посчитал игровые площадки не соответствующими требованиям безопасности.

А в Павлодаре мальчику понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце, которое пришлось разрезать гидравлическим инструментом. Медицинская помощь малышу не понадобилась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123613-narusheniya-na-58-mln-tenge-nashli-v-sfere-zhkh-ekibastuza/

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