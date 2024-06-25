Семь операций провели мальчику из Экибастуза, родившемуся на 24 неделе беременности

2-летний Кирилл из Экибастуза страдает ДЦП. Мальчик родился недоношенным, на 24-й неделе беременности. Сейчас ему нужна реабилитация стоимостью в почти 1 млн тенге, передает NUR.KZ.

Кирилл родился с весом всего 720 грамм, но врачам удалось спасти малыша. Однако на втором месяце жизни ему поставили диагноз "поликистоз головного мозга, гипертензионно-гидроцефальный синдром, ДЦП, спастический тетрапарез".

"Нашему ребенку только недавно исполнилось два года, но с самого его рождения он борется за здоровье. Проведено 7 операций на головной мозг, одна операция - из-за непроходимости кишечника, одна - на глаза.

Для того, чтобы мой сын рос и развивался как все здоровые детки, необходимо на постоянной основе проходить комплексную реабилитацию", - говорит мама мальчика Анна Харченко.

Кирилл делает успехи, и реабилитологи дают все шансы на здоровое будущее. Однако ему нужна реабилитация, очередной курс которой стоит 970 000 тенге. Проводиться он будет в Санкт-Петербурге.

Супруг Анны - единственный кормилец в семье. К тому же, кроме Кирилла в семье растет дочка. Все это время семья своими силами оплачивала реабилитацию и лечение мальчика, но сейчас финансовое положение вынуждает супругов просить помощи.

Реквизиты:

AO Kaspi Bank

CASPKZKA

KZ15722C000025817116

Харченко Анна Александровна, мама Кирилла

АО "Народный Банк Казахстана"

HSBKKZKX

KZ696010012005593054

Харченко Анна Александровна

Instagram: @kirill.pavlovich12