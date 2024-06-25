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Трещины на стеклах в новом терминале объяснил президент аэропорта Алматы

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Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент аэропорта Алматы Гокер Косе объяснил появление трещин на стеклах здания, а также ответил на жалобы пассажиров на неработающие лифты и эскалаторы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здание построено на основе железобетонных конструкций в соответствии со всеми самыми последними требованиями безопасности, в том числе и в отношении сейсмических требований.

Для любого здания нужно время, чтобы оно осело - это нормальный процесс. Поэтому появляются какие-то трещины на окнах. Это не что-то страшное: окна заменяются. Нет никаких неожиданностей.

Что касается другой критики, то часть из нее справедлива, а часть - нет. Справедливая критика помогает нам улучшить нашу работу. Но чтобы продолжал функционировать аэропорт и мы не отменяли рейсы, нам необходимо было перейти в новое здание как можно скорее. С растущим пассажиропотоком старый аэропорт не справился бы, и пришлось бы отменять рейсы. Перейдя в новый терминал, мы этого избежали", - рассказал Гокер Косе.

Он добавил, что из-за отключений электричества случались перебои в работе эскалаторов и лифтов.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. Сегодня журналистам показали новый терминал.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123568-treshchiny-na-steklah-v-novom-terminale-obyasnil-prezident-aeroporta-almaty/

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