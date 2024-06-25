"Похищение" мужчины в Астане: на видео из соцсетей отреагировали в полиции

В Сети распространяется видео с участием нескольких мужчин, одного из которых силой уводят в сторону автомашины. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS. Судя по описанию, действие происходит в Астане.

"Утро в Астане начинается с веселого похищения человека. Надеемся, что местная полиция разберется в интересной ситуации. Всем доброго утра", - гласит сообщение под видео.

В полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что выявили участников инцидента.

"По данному факту участники установлены, проводится проверка. Факт похищения человека не подтверждается.

Департамент полиции Астаны предупреждает не распространять ложную информацию и доверять официальным источникам", - говорится в сообщении столичного ведомства.

Ранее трое жителей Костаная похитили человека: сначала избили, а затем - вывезли в лес. Причиной стала месть за обиду подруг.

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В мае прошлого года жители Экибастуза стали свидетелями "похищения человека" и напугались. О чем сразу сообщили в полицию. Оказалось, что это была всего лишь неудачная шутка.

Жительница Шымкента в начале этого года сообщила в полицию о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы. Было возбуждено уголовное дело.