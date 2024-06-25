Павлодарец несколько часов не мог найти возлюбленную и обратился в полицию

Житель Павлодара несколько часов не мог найти свою возлюбленную и сразу же обратился к стражам порядка с информацией о пропаже человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДП Павлодарской области на постоянной основе проводит работу по поиску без вести пропавших.

Всего с начала года в полицию региона поступило 172 заявления о безвестном исчезновении павлодарцев. При этом пропавшие жители обычно возвращаются домой целыми и невредимыми в короткие сроки. Большую помощь в поисках оказывают и волонтеры.

"Как показывает практика, в теплое время года одной из самых частых причин исчезновения людей является склонность к злоупотреблению спиртными напитками", - рассказал заместитель начальника криминальной полиции ДП Павлодарской области Аршат Жамиев.

Так, в полицию Павлодара с заявлением обратился сын 45-летней горожанки.

"Без вести пропавшая не привыкла отказывать себе в алкогольных напитках, из-за чего уже не раз пропадала", - отметили в ДП региона.

Из-за этого сын ждал возвращения своей матери неделю, прежде чем заявить о ее исчезновении.

"В другом случае на оперативный канал "102" стражам порядка позвонил безумно любящий свою женщину павлодарец, заявивший о том, что 22 июня ушла из дома его сожительница. "Я уже несколько часов не могу найти свою возлюбленную. Куда она подевалась?" - недоумевал растерянный мужчина", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время оперативники ведут мероприятия по розыску данных граждан.

"Часто без вести пропавшие не думают о том, что доставляют беспокойство близким. Подростки, оставаясь ночевать у друзей, не сообщают об этом родителям, отключают телефоны. Взрослые люди ставят сомнительные удовольствия в нетрезвой компании выше тревог своих родных. В случае исчезновения человека следует немедленно обзвонить знакомых, друзей и родственников. При отсутствии какой-либо информации следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", - советует Аршат Жамиев.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.