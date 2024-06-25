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"Просим проявить терпимость": проблемы с климатическим оборудованием прокомментировали в аэропорту Астаны

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Аэропорт Астаны
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В аэропорту Астаны прокомментировали имеющиеся проблемы с кондиционерами в здании - сейчас они работают не на полную мощность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщает международный аэропорт Астаны в Telegram-канале, сейчас в здании проводятся работы по восстановлению системы климатического оборудования, что позволит обеспечить надлежащий микроклимат в зданиях аэропорта и соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

"Из-за высокой нагрузки на охладительную технику система управления чиллерами функционирует не на полную мощность. Но в данный момент аэропорт активно работает над проведением ремонтно-восстановительных работ, чтобы устранить любые возможные несоответствия", - отмечается в сообщении.

Пассажиров просят проявить понимание и терпимость в отношении сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Позже в Комитете гражданской авиации отреагировали на информацию в Сети касательно срыва капремонта взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Астаны.

Также позже стало известно, что аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы с 1 мая.

В начале года сообщалось, что ремонт в столичном аэропорту продлится почти год.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123382-prosim-proyavit-terpimost-problemy-s-klimaticheskim-oborudovaniem-prokommentirovali-v-aeroportu-astany/

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