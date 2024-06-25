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Вспышку бруцеллеза зафиксировали в нескольких районах СКО

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Стадо коров на дороге
Коровы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Северо-Казахстанской области несколько сотен голов крупного рогатого скота оказались заражены бруцеллезом. Сейчас специалисты проводят необходимые мероприятия, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что инфекцию в СКО обнаружили в ходе планового диагностического обследования. На данный момент под контролем находятся 4 частных хозяйства и село Ленинское Аккайынского района.

При этом в прошлом году, по данным телеканала, в регионе бруцеллез был выявлен у 270 голов крупного рогатого скота.

Отмечается, что человек может заразиться опасной болезнью, контактируя с пораженным животным, либо употребив в пищу его некипяченое молоко или изготовленные из него творог, сыр, сметану.

"Республиканским противоэпизоотическим отрядом будут проведены все необходимые мероприятия. Чтобы предупредить распространение заболевания, введены ограничительные меры, проводятся дезинфекционные работы, а больных животных отправляют на санитарный убой.

В районе с ограничениями проводится забор крови у животных каждые 15-20 дней. При двойном отрицательном результате ограничительные меры снимаются", - объяснил руководитель отдела областного Управления ветеринарии Нариман Тасбулатов.

Что такое бруцеллез и чем он опасен?

На официальном сайте Минздрава РК указано, что бруцеллез – опасное заразное заболевание человека и животных, которое может привести к инвалидности.

Человек может заразиться бруцеллезом:

  • при контакте и забое больного скота (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи) и собаки, в том числе в период окота;
  • при употреблении сырых мясных и молочных продуктов больных животных;
  • при обработке шерсти и кожи больных животных.

Основные симптомы заболевания:

  • перемежающая боль в суставах, спине;
  • упадок сил;
  • повышение температуры тела (длительное время);
  • потливость;
  • слабость;
  • потеря аппетита, веса.

Ранее санврачи объясняли, что бруцеллез – тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы. В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура.

При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.

Возбудитель болезни проникает в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз, например, при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур.

Специалисты ДСЭК рекомендуют казахстанцам соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы - тщательно мыть руки с мылом.

Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.

Специалисты советуют также не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123313-vspyshku-brucelleza-zafiksirovali-v-neskolkih-rayonah-sko/

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