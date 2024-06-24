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Павлодарца с долгом в 52 млн тенге временно лишили автомобиля

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

Полицейские задержали водителя в Павлодаре, который имеет долг в 52 миллиона тенге. Его автомобиль водворили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские вместе с частным судебным исполнителем в Павлодаре задержали автомобиль Mitsubishi Outlander, хозяин которого имеет крупную задолженность, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"При проверке по базе данных установлено, что за данной автомашиной имеется задолженность в 52 млн тенге. Автомашина полицией водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа", - сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

К слову, такие случаи нередки в Казахстане. В Шымкенте мужчину с долгом в 77 млн тенге тоже лишили машины, пока он не погасит задолженность. Такая же история произошла с астанчанином, который должен 40 млн тенге.

Зимой другого шымкентцу пообещали вернуть авто после погашения задолженности в 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123259-pavlodarca-s-dolgom-v-52-mln-tenge-vremenno-lishili-avtomobilya/

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