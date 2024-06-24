Малолетний ребенок погиб в Алматинской области

В Алматинской области погиб малолетний ребенок - по данному факту в полиции начато расследование. Иные подробности не разглашаются, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы девушка спрыгнула с колеса обозрения в парке им. Горького. Информация об этом появилась в Telegram-канале Almaty News.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - гласит ответ.

Перед этим в Алматинской области погиб малолетний ребенок. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного ДП подтвердили, что девочка являлась дочерью погибшей в парке девушки.

"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в ответе.