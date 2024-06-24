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Мусорный коллапс может стать причиной ввода режима ЧС в Костанае

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Мусорные контейнеры
Мусор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанае назревает мусорный коллапс. Если местное коммунальное предприятие не приведет город в порядок, здесь могут объявить режим ЧС местного масштаба, передают "Костанайские новости".

Проблемы с вывозом мусора в Костанае обсудили на аппаратном совещании в акимате.

Руководитель местного ТОО "Тазалык-2012" Александр Кушнир заверяет, что его сотрудники работают круглосуточно, но — не успевают. При этом не одобрена заявка ТОО по повышению тарифа, и на предприятии есть также проблема с кадрами — многие уже давно пенсионного возраста.

Однако у акима города Марата Жундубаева свои аргументы, которые он озвучил перед руководством предприятия.

"Работа по вывозу мусора хромает, мягко говоря. Надо признать, что вы утопили город в грязи! А люди теперь "топят" меня как акима. Все говорят: аким плохой.

У нас просто хронический невывоз мусора! Что будем делать? Мы рассмотрим заявку по тарифу, вам дана База "Физические лица", помогаем за счет бюджета уже с вывозом мусора. Но, если Вы с ситуацией справляться не будете, будем вас штрафовать. Я не снимаю ответственности с населения, но это ваша работа! Если мы не достигнем понимания, то там уже расторжение нашего договора (или добровольно, или в судебном порядке)", — заявил Жундубаев.

Градоначальник подчеркнул, что на повестке дня — санитарно-эпидемиологическая безопасность в городе, поэтому к этому вопросу серьезно надо подходить всем, в том числе и населению, которое "складирует крупногабаритный мусор на площадках города".

Полиции поручено ужесточить работу с населением.

Ранее сообщалось, что жители Костаная жаловались на мусор в городе, который не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов.

По словам местных, отходы в Костанае не вывозят неделями и даже месяцами. Контейнеры переполнены, людям приходится складировать пакеты прямо на землю. Во дворах царит антисанитария, и гуляют крысы.

Отметим, что с подобной проблемой сталкиваются и в других регионах Казахстана.

Так, в конце зимы жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город.

Позже был объявлен конкурс и выбраны подрядчики, которые будут вывозить мусор из разных районов города.

При этом в июле прошлого года жители одного из микрорайонов Актау жаловались, что вынуждены сами вывозить отходы и чистить мусоропровод из-за массового увольнения сотрудников КСК.

А в мае 2023 года жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами прямо перед зданием местного акимата. Так люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123127-musornyy-kollaps-mozhet-stat-prichinoy-vvoda-rezhima-chs-v-kostanae/

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