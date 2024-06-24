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Павлодарцам не придется платить за воду, которой не было

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Женщина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителям Павлодара не будут начислять плату за услуги водоснабжения и водоотведения за 21 июня текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодар Водоканал".

Как сообщается в официальной аккаунте компании в Instagram, 21 июня в связи с аварийным отключением насосного оборудования на Южном водозаборе давление в распределительной сети системы водоснабжения Павлодара было снижено до минимальных значений.

"При этом на первые-вторые этажи многоэтажного жилого фонда и индивидуальные жилые дома вода поступала", - отметили в ТОО "Павлодар-Водоканал".

Вечером того же дня неисправность насосного оборудования была устранена. Около 21.00 началось заполнение трубопроводов системы водоснабжения, а к исходу дня давление в трубопроводах было полностью восстановлено.

"Начисление для потребителей (не имеющих приборы учета) за услуги водоснабжения и водоотведения за 21 июня 2024 года производиться не будет. Кроме того, в течение 30 календарных дней не будут начисляться пени за несвоевременно произведенную оплату", - уведомили жителей города.

Напомним, в первой половине дня 21 июня часть Павлодара временно осталась без воды в связи с возникшей неисправностью при подаче электроэнергии на насосную станцию первого подъема. Работы по восстановлению велись в круглосуточном режиме. На сегодняшний день подача водоснабжения в городе восстановлена.

Также стало известно, что по факту отключения воды из-за аварии на насосной станции департамент энергонадзора проведет расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123112-pavlodarcam-ne-pridetsya-platit-za-vodu-kotoroy-ne-bylo/

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