Купаться в реке Жайык запретили жителям Атырауской области

Открытие купального сезона в Атырауской области отложили на неопределенный срок из-за высокого уровня воды в реке Жайык, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб по ЧС региона.

По данным оперштаба, уровень воды в реке Жайык еще не опустился до критической отметки.

Как рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бахыт Абланов, в связи высоким уровнем воды в реке Жайык, открытие купального сезона в Атырау перенесли.

"В этом году открытие купального сезона перенесено на неопределенный период. После того как уровень воды в реке Жайык опустится, будет организована очистка дна реки и территории пляжей от бытового мусора.

В настоящее время купание в открытых водоемах и разливах строго запрещено", – предупредил он.

Отмечается, что в прошлом году решением акимата Атырауской области было определено 46 мест для купания, из которых было открыто лишь шесть – в Индерском и Жылыойском районах, а также городе Атырау.

Паводки в Атырауской области

Напомним, в начале мая сообщалось, что в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку. Также в регионе закрывали участок трассы из-за угрозы подтопления.

В одном из сел Махамбетского района эвакуировали более сотни жителей из-за поднявшегося объема воды в Жайыке.

Позже вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и дал поручения местным властям.

При этом вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары – сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

Также в конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов.

Сообщалось по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.